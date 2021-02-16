飆車族注意！182線台南高雄山區路段 警將啟動區間測速

台南連結高雄182線公路山區路段危險駕駛多，經常有車輛蛇行狂飆、超速壓馬路，尤其周休連續假日；警方一再取締都沒有辦法完全遏阻，台南警方爭取經費在台南龍崎路段22到28公里間設置區間測速，上月完成測試、預計近日驗收、宣導後開跑，警方公布地點強調還會配合不定點機動照相，呼籲駕駛人不要心存僥倖，小心荷包。

警方表示，設置「區間平均速率執法系統」執法只是手段，目的是希望讓用路人能有安全、順暢的交通環境，「特別呼籲一些貪圖一時方便的民眾，不要拿自己與他人的生命財產來開玩笑」。

目前雖然在宣導期間還未正式上路，不過警方已在「TNPD局長室」臉書粉絲專頁先貼出圖卡宣導，也在交通大隊粉絲團貼出宣導短片。警方說，已「獲得廣大市民網友迴響，紛紛表示支持警方科技執法、應該多爭取經費建置、交通違規三寶真的很討厭！」