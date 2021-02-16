帥氣消防男二度偷吃人妻 害對方家庭破碎下場賠40萬

桃園市消防局已婚、外型帥氣的陳姓男隊員，因勤務認識一名人妻發生婚外情，曾上汽車旅館被老婆抓包，短暫斷絕聯繫2個月後又重啟交往，結果被對方老公發現，人妻因此離婚，法院認定陳員侵害配偶權，判賠40萬元。

被戴綠帽的人夫提告主張，結婚7年多，陳員2017年11月14日起和他老婆密切互傳LINE聯繫，分別在2019年2至3月、4月及9月間，多次相約到新北林口某汽車旅館發生多次性行為，直到2019年9月28日，陳員因為被自己妻子抓包，才和他老婆斷絕聯繫。

人夫說，沒想到才隔2個月，陳員改用其他通訊軟體繼續和他老婆重啟交往，甚至每月性交3次，自己直到去年7月20日才得知，認為陳員和他妻子互動，已經嚴重逾越普通朋友間社交行為，動搖婚姻間幸福忠實，侵害他的配偶權，求償100萬元。

陳員抗辯稱，他是2018年底支援選務工作認識人妻，期間確實有透過通訊軟體聯繫，但談論內容都是分享家庭相處方式及經驗，並未逾越朋友份際，人夫所提的證據，都不能證明他有侵害配偶權事實。