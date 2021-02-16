來台南小心違規 警方明啟用新式錄影取締系統

台南警方調查發現部分重要路口經常有民眾闖紅燈、任意左右轉等等特定違規現象，明天17日將首度在永康中華路等重要路口啟用新式多功能照相錄影系統，強調這種高解析度全天候的「科技執法」，將能有效嚇阻民眾僥倖心理，也能防止誤判。因為相關裝置不明顯，員警說，過一陣子會有很多違規的人「在不知不覺中收到紅單」。

警方指出，這次跟以往不同除了新型的設備，也特別針對不同違規型態取締，因解析度超高搭配智慧A I系統解讀，在日夜不同天候測試效果良好，為了讓民眾好過年，春節假期明天過後17日啟用。

警方在中西區中華西路與府前路、永康區中華路與中山南路，設置「路口多功能違規科技執法系統」，針對闖紅燈、紅燈越線、超速、路口未保持淨空、直行車占用左右轉專用車道、左右轉車占用直行車道等違規行為來取締；在東區中華東路與凱旋路口設置「車輛未依規定轉彎執法系統」，針對各項轉彎未依規定取締；在臺南火車站北門路路段設置「違規停車自動偵測執法系統」，針對紅、黃線違規停車、公車站牌、消防栓、路口違停及併排違規停車取締，以上都在明天同步啟用。