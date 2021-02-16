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貨商送食材堆餐廳門口 拾荒婦人竟「資源回收」拿走

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

網友昨天在桃園市內壢知名粉團PO文，表示餐廳開門前，貨商把餐廳訂的蔬菜食材放在門口，結果被穿紅色風衣，疑似資源回收的婦人連紙箱一起「回收」。

婦人檢查紙箱，接著整箱放上腳踏車的畫面全被附近監視器錄下，店家因為食材已經不是第一次被偷，而且紙箱外面有餐廳的店名，裡面都是新鮮的蔬菜，準備提供素食客人的餐點，婦人還打開紙箱檢查，不可能不知道，PO文說「我知道我們的蔬菜很新鮮很漂亮」，但順手牽羊造成極大的困擾，讓餐廳當日預訂素食的顧客都無法順利出餐。店家要求兩天內出面道歉，否則報案。

中壢警分局今天表示，警方尚未接獲報案，就影片內容該名女子未經店家同意，將店家放置在店門口外蔬菜拿走之行為已觸法，警方將依據監視器畫面通知當事人到所說明偵辦，並呼籲勿因一時貪念而觸法。

這則PO文在內壢粉團引起關注，留言者多數人主張報案，也有人說這名婦人常在附近活動，應該是靠資源回收維生，不過就算經濟不好也不該拿店家的蔬菜。

警方調閱監視器畫面看見婦人把裝有蔬菜的紙箱整個放入大塑膠袋，綁在腳踏車後面準備載走。圖／擷取「內壢大小事」粉團
警方調閱監視器畫面看見婦人把裝有蔬菜的紙箱整個放入大塑膠袋，綁在腳踏車後面準備載走。圖／擷取「內壢大小事」粉團
警方掌握的畫面顯示婦人有打開紙箱看裡面的物品。圖／擷取「內壢大小事」粉團
警方掌握的畫面顯示婦人有打開紙箱看裡面的物品。圖／擷取「內壢大小事」粉團

監視器 資源回收

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