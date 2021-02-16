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永和警張國聖小年夜出勤猝死 署長陳家欽赴派出所慰問

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市永和警分局中正橋派出所巡佐張國聖在小年夜準備出門值勤時昏倒，送醫兩天後家屬忍痛拔管；警政署長陳家欽今天前往中正橋派出所慰問打氣，在出勤本上寫上「大家辛苦了」，並請永和分局長李宏振代發紅包

張員平時有心血管方面的疾病，疑因近日天氣變化較大，導致張員突然病發，本月10日小年夜當天出勤時，張倒在派出所前，同仁發現後緊急送往慈濟醫院新店分院急救並裝上葉克膜，歷經兩天急救後，家屬忍痛同意拔管，中午11時許張佐宣告不治。

陳家欽今天上午與新北市警局長黃宗仁先前往張員靈堂弔唁、慰問家屬，再前往張員服務的中正橋派出所向同仁慰問打氣，在出勤本上寫下「大家辛苦了，多注意執勤安全和健康」，並請李宏振代發新年紅包。

中正橋派出所長陳則佑說，張員平時工作態度嚴謹，因為所內年輕同仁居多，張員是資深員警，不管在刑案還是處理民眾問題時，都會熱心指導晚輩，也因此獲得許多同仁的尊敬與愛戴。

陳則佑說，在春節發生這樣的事情，所內同仁都非常難過，「但警察是公職人員，要服務民眾，還是有一定的職責在身，也是鼓勵同仁日子還是要過下去，希望同仁可以趕快走出來」。

陳家欽在出勤本上寫下「大家辛苦了，多注意執勤安全和健康」。記者柯毓庭／攝影
陳家欽在出勤本上寫下「大家辛苦了，多注意執勤安全和健康」。記者柯毓庭／攝影
警政署長陳家欽今天前往中正橋派出所慰問痛失同仁張國聖的中正橋派出所。記者柯毓庭／攝影
警政署長陳家欽今天前往中正橋派出所慰問痛失同仁張國聖的中正橋派出所。記者柯毓庭／攝影
陳家欽與新北市警局長黃宗仁。記者柯毓庭／攝影
陳家欽與新北市警局長黃宗仁。記者柯毓庭／攝影
永和警分局中正橋派出所長陳則佑受訪。記者柯毓庭／攝影
永和警分局中正橋派出所長陳則佑受訪。記者柯毓庭／攝影

陳家欽 紅包

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