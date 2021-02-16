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屏東霧台火燒車 3人及時逃離 黑色轎車車頭全毀
屏東一名莊姓男子（60歲）昨天下午駕駛一輛黑色轎車，載著妻子與孫女，由屏東開往霧台方向，沿途行經台24線27.1k處時，車體不明原因冒煙，莊男見狀立刻停車查看，隨後車頭便開始起火，所幸，車上3人及時下車無人受傷，消防獲報後，也隨即到場將火撲滅，詳情起火原因仍待釐清，燒毀的車體也由拖吊車移置，並恢復交通。
這起事故，發生於昨天下午2時許，莊男開車，妻子與孫女前往霧台鄉，行經台24線27.1公里處時，車內冷氣口突然冒出異味，莊男立刻停車查看，接著車頭開始冒煙，隨即起火。
消防獲報後，立即派員到場滅火，所幸，3人即時逃離並無發生傷亡。火勢撲滅後，莊男並無表示意見，隨後也派拖吊車將車輛移置他處，並恢復交通。
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