快訊

為上班族打氣！4大超商「開工日限定咖啡優惠」一次看

明天開工拜拜領紅包 命理老師教眉角運勢旺一年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車被竊不到10分鐘就找到！ 車主驚呼台南警效率高

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

「機車不見了？」黃姓男子今天清晨發現停放在台南市中西區海安路上飯店附近路旁的機車不翼而飛，著急打110報案，台南市二分局海安派出所據報後立即前往車輛遺失地點附近尋找，及調閱周遭路口監視器，不到10分鐘內，在不到200公尺處找回該機車，黃才警覺原來是自己記錯停放位置，虛驚一場，也對警方超高效率留下深刻印象。

警方調查，26歲黃姓男子清晨打電話報案，他將機車停放在中西區海安路上飯店附近路旁，清晨與友人從酒吧徒步走回飯店休息時，卻發現機車不見了，他心急如焚報警，希望警方幫忙尋找。

海安派出所員警吳明哲、吳立文獲報後，立即前往車輛遺失地點附近環繞尋找，及調閱遺失處所周遭路口監視器，短短10分鐘內，在不到200公尺處找回該機車。此時，他才憶起昨天有騎車出去採購物品，將機車停放在海安及民權路口，因太過忙碌忘記了，所幸機車未被竊走。

他不斷撫摸頭部，直呼自己糊塗，也對警方積極協助幫忙，再三致謝。警方呼籲，民眾停放車輛時可以利用手機拍照功能，記錄停放地址或該處明顯標的物，避免欲使用車輛時，發生找不到車子的窘況。

員警尋獲機車後，黃姓男子才憶起昨天騎車出去採購物品，將機車停放在海安及民權路口，因太過忙碌忘記了，所幸機車未被竊走。記者邵心杰／翻攝
員警尋獲機車後，黃姓男子才憶起昨天騎車出去採購物品，將機車停放在海安及民權路口，因太過忙碌忘記了，所幸機車未被竊走。記者邵心杰／翻攝
海安派出所員警前往車輛遺失地點附近環繞尋找，及調閱遺失處所周遭路口監視器，短短10分鐘內，在不到200公尺處找回該機車。記者邵心杰／翻攝
海安派出所員警前往車輛遺失地點附近環繞尋找，及調閱遺失處所周遭路口監視器，短短10分鐘內，在不到200公尺處找回該機車。記者邵心杰／翻攝

監視器

延伸閱讀

經紀領百萬博奕獎金放桌上 傳播妹偷走還債躲摩鐵被逮

多虧熱心民眾幫忙 打烊後整串鑰匙掛鐵門卻沒遭竊

屏東東港持錘怪客狂砸18車！ BMW、賓士等多輛名車受害

如摩西分海！深坑遊客禮讓救護車 監視器拍到最美風景

相關新聞

屏東東港持錘怪客狂砸18車！ BMW、賓士等多輛名車受害

屏東東港昨天傍晚出現一名砸車怪客，39歲余姓男子，騎著偷來的機車，戴著手套手持鐵錘，隨機砸破停在路旁的轎車車窗，經查共有...

伸腳兄弟出沒！誆稱壓到腳索賠 北市交大教你如何防假車禍詐財

類似透過故意碰撞等手法，騙取賠償金或保險理賠的假車禍層出不窮，北市交大透過大數據分析及自動警示功能，2019年迄今，北市...

騎機車鑽縫隙硬超車 害7旬婦重摔成植物人 判賠1096萬

桃園玉姓機車騎士行經平鎮中豐路橋明知機車專用道狹窄，卻仍企圖鑽縫隙超車，追撞前方騎車年近七旬的劉姓婦人，害她摔車腦部重創...

帥氣消防男二度偷吃人妻 害對方家庭破碎下場賠40萬

桃園市消防局已婚、外型帥氣的陳姓男隊員，因勤務認識一名人妻發生婚外情，曾上汽車旅館被老婆抓包，短暫斷絕聯繫2個月後又重啟...

來台南小心違規 警方明啟用新式錄影取締系統

台南警方調查發現部分重要路口經常有民眾闖紅燈、任意左右轉等等特定違規現象，明天17日將首度在永康中華路等重要路口啟用新式...

貨商送食材堆餐廳門口 拾荒婦人竟「資源回收」拿走

網友昨天在桃園市內壢知名粉團PO文，表示餐廳開門前，貨商把餐廳訂的蔬菜食材放在門口，結果被穿紅色風衣，疑似資源回收的婦人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。