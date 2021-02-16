機車被竊不到10分鐘就找到！ 車主驚呼台南警效率高

「機車不見了？」黃姓男子今天清晨發現停放在台南市中西區海安路上飯店附近路旁的機車不翼而飛，著急打110報案，台南市二分局海安派出所據報後立即前往車輛遺失地點附近尋找，及調閱周遭路口監視器，不到10分鐘內，在不到200公尺處找回該機車，黃才警覺原來是自己記錯停放位置，虛驚一場，也對警方超高效率留下深刻印象。

警方調查，26歲黃姓男子清晨打電話報案，他將機車停放在中西區海安路上飯店附近路旁，清晨與友人從酒吧徒步走回飯店休息時，卻發現機車不見了，他心急如焚報警，希望警方幫忙尋找。

海安派出所員警吳明哲、吳立文獲報後，立即前往車輛遺失地點附近環繞尋找，及調閱遺失處所周遭路口監視器，短短10分鐘內，在不到200公尺處找回該機車。此時，他才憶起昨天有騎車出去採購物品，將機車停放在海安及民權路口，因太過忙碌忘記了，所幸機車未被竊走。