多虧熱心民眾幫忙 打烊後整串鑰匙掛鐵門卻沒遭竊

基隆市義二路某店家打烊後拉下鐵門上鎖，但把整串鑰匙留在鐵門上，好在熱心民眾報案，鑰匙被帶回派出所保管，店家隔天看到警方紙條，才發現險些出狀況，領回鑰匙並頻頻道謝。

基隆市警二分局今天表示，2月14日初三晚上8點多接獲熱心民眾打電話報案，指中正區義二路有間店面已打烊，鐵門上卻插著1串鑰匙，猜測店家忘記取走，希望警方到場了解，別給宵小可乘之機。

信六路派出所警員李紫薇前往確認店內沒人，為防店家遭竊及鑰匙遺失，把鑰匙帶回派出所保管，並在鐵門上留紙條，告知店家原委及派出所電話。