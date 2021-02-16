多虧熱心民眾幫忙 打烊後整串鑰匙掛鐵門卻沒遭竊
基隆市義二路某店家打烊後拉下鐵門上鎖，但把整串鑰匙留在鐵門上，好在熱心民眾報案，鑰匙被帶回派出所保管，店家隔天看到警方紙條，才發現險些出狀況，領回鑰匙並頻頻道謝。
基隆市警二分局今天表示，2月14日初三晚上8點多接獲熱心民眾打電話報案，指中正區義二路有間店面已打烊，鐵門上卻插著1串鑰匙，猜測店家忘記取走，希望警方到場了解，別給宵小可乘之機。
信六路派出所警員李紫薇前往確認店內沒人，為防店家遭竊及鑰匙遺失，把鑰匙帶回派出所保管，並在鐵門上留紙條，告知店家原委及派出所電話。
店家昨天初四開店時發現紙條，馬上到派出所領回鑰匙。店家說，14日趕著參加家族聚會，才忘了拔出鑰匙，還好熱心民眾和警察，才沒損失財物。
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