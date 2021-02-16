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巡佐張國聖出勤前倒下 新北警承諾協助安葬公墓

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市永和警分局中正橋派出所巡佐張國聖日前上班突然昏倒，醫院搶救多時仍未甦醒好轉，家屬最後忍痛拔管；警政署長陳家欽與新北市警察局長黃宗仁今前往靈堂致意，承諾家屬協助處理後事。

陳家欽今天上午10時抵達靈堂，率警察局長黃宗仁、永和分局長李宏振等人上香鞠躬，禮畢後致贈慰問金，詢問家屬有什麼地方需要協助。

陳家欽向家屬表示，事發第一時間，警方同仁已協助就醫，並安排最好的醫療團隊搶救，「沒能將人就回來，是我們最大的遺憾」，聽聞不行結果，心裡也感到不捨，但因爲適逢年節，加上另有公務，無法第一時間到場慰問，但後續一定會盡力協助處理後事。

家屬感謝陳家欽慰問之餘，也希望警方協助將張安葬在台北市內湖警察公墓；對此，黃宗仁了解家屬要以何種方式安葬之後，承諾家屬會從旁協助，「這個我們可以做到」。

警政署長陳家欽（右）與新北市警察局長黃宗仁（左）慰問已故警員張國聖遺眷，允諾盡力協助處理後事。記者陳俊智／攝影
警政署長陳家欽（右）與新北市警察局長黃宗仁（左）慰問已故警員張國聖遺眷，允諾盡力協助處理後事。記者陳俊智／攝影

陳家欽 警察

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