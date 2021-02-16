警員愛警車成癡！收藏百輛模型車 上班開不過癮下班還要玩

高雄市仁武警分局警員郭勁南上班開警車，下班休閒也跟警車脫不了關係，因為他的嗜好是收集與打造模型車，從警5年收集近百輛警車，包含初任公職的九曲派出所警車與早期讓飆車族落荒而逃的國道警車「千里馬」，每輛模型車都有滿滿回憶與感動。

仁武分局今天指出，大華派出所警員郭勁南是警專32期畢業，愛好蒐集各種比例的模型車，包括1比18、1比43、1比64等，總數約200輛，從警之後開始收藏大小警車模型，數量近百輛。

郭勁南說，警用模型車與一般模型車不同，除非能要到贈車單位附贈的模型車，否則市面上買不到百分之百縮小版模型，必須動手改裝與上色，警徽、單位名稱等圖案或字樣需要純手工打造，警車的警示燈也不好製作，需要花不少時間。

收藏品中，有一輛「仁武分局九曲派出所」警車意義非凡。郭勁南說，這輛模型車是依據實體打造的車子，也是從警後第一個服務單位的用車，車牌一模一樣，以前在派出所開過實體車，離開後還有模型車相伴。