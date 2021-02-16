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堆滿回收舊衣！苗栗竹南透天厝大火 鄰居抱怨以鄰為壑

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣竹南后厝龍鳳宫附近巷道一棟透天樓房，今天凌晨1點多起火，因屋內堆積大批回收舊衣，火勢一發不可收拾，從3樓神明廳延燒到加蓋4樓鐵皮屋及2樓，苗栗縣消防局人車灌救近2個小時撲滅，並無造成人員傷亡，起火原因及損失進一步調查鑑識中。

消防局今天凌晨1點12分接獲報案，第二大隊竹南分隊、第三大隊造橋、頭份分隊，共8車、18人趕到現場，這處透天樓房3樓冒出陣陣濃煙，不久，火舌從2、3樓窗戶竄出，火場平日沒有住人，附近住戶緊急疏散，消防人員使用撬捧破門，發現屋內從1到3樓連走道都堆滿半人高的回收舊衣，且屋內動線狹小救火困難。

第二大隊長曹春風指揮從龍鳳宮前廣場布設水庫消防車，支援噴水灌救，控制火勢在2、3樓及鐵皮屋，沒有波及社區其他住家，凌晨3點撲滅火勢；據了解，70多歲女屋主平日與兒子同住，昨天白天有回到3樓神明廳拜拜，今天凌晨起火時曾到場，鄰居也抱怨堆積大量回收舊衣引發火災，險些遭殃。

曹春風表示，這場火災未造成人員受傷及火勢擴大燃燒，民眾平時應多注意用火用電的安全，屋內避免堆放過多雜物，避免火災發生時擴大延燒，電線應定期檢查或更換，以防止不慎造成火災危險。

苗栗透天厝凌晨1點多起火，因堆滿回收舊衣，火勢相當猛烈。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗透天厝凌晨1點多起火，因堆滿回收舊衣，火勢相當猛烈。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣竹南后厝龍鳳宫附近巷道一棟透天樓房，今天凌晨1點多發生大火，無人傷亡。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣竹南后厝龍鳳宫附近巷道一棟透天樓房，今天凌晨1點多發生大火，無人傷亡。圖／苗栗縣政府消防局提供
「著火啦！」苗栗一間堆滿回收舊衣的透天厝今天凌晨1點多起火，鄰居互相提醒趕緊報案逃生。圖／苗栗縣政府消防局提供
「著火啦！」苗栗一間堆滿回收舊衣的透天厝今天凌晨1點多起火，鄰居互相提醒趕緊報案逃生。圖／苗栗縣政府消防局提供

火災 透天 苗栗縣

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