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屏東東港持錘怪客狂砸18車！ BMW、賓士等多輛名車受害
屏東東港昨天傍晚出現一名砸車怪客，39歲余姓男子，騎著偷來的機車，戴著手套手持鐵錘，隨機砸破停在路旁的轎車車窗，經查共有18輛車受害，其中，不乏BMW、賓士等高檔名車受害。受害車主得知後，將照片與監視器畫面拍照PO網追兇，並報警處理，警方隨即將人逮捕，並將余男依竊盜及毀損罪嫌移送。
據了解，余男無固定居住場所，昨天傍晚5時許，騎著偷來的機車，戴著手套手持鐵錘，隨機尋找停在路邊的轎車，並將車窗打破後逃離。受害車主見狀，立刻拍照PO網，不僅要求民眾要留意自己的愛車是否受害，還邀受害車主一同追兇，並提供照片與監視器畫面拍照供警方追查。
警方獲報後，隨即展開追查，並在昨晚逮捕余男。調查後，有18台車輛受害，其中，不乏輛BMW、賓士等高檔名車。
其中一名受害的陳姓車主表示，起初還以為，犯嫌只鎖定名車下手，事後PO網才發現，有多人遭殃。至於犯案原因，余男並未說明，警詢後，將他依竊盜及毀損罪嫌移送。
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