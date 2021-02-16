兄弟檔伸腳誆壓掌賠償 北市交大教你如何防假車禍詐財

類似透過故意碰撞等手法，騙取賠償金或保險理賠的假車禍層出不窮，北市交大透過大數據分析及自動警示功能，2019年迄今，北市警已移送5名疑似假車禍詐欺取財嫌犯，累計製造116件交通事故。

北市交大指出，要避免受騙，除了鼓勵駕駛人自行加裝行車影像記錄器之外，並呼籲民眾依據「道路交通事故處理辦法規定，發生道路交通事故如無人傷亡，當場自行和解者，雖可不須通知警方處理，但如對事故發生經過認為可疑，即使情節輕微，仍可報警處理、調查，守護自身荷包及權益。

交大歸納數種假車禍詐騙行為，例如「伸腳哥」，綠燈起步，旁邊機車突然敲車窗，說起步時壓到他的腳；或是在小巷內慢速行駛經過路邊行人時，突然聽見碰撞聲「無影腳」；在路邊開啟車門上車，正要關門時，車門突遭機車碰撞「撞門魚雷」、在安全距離下變換車道，卻遭直行計程車加速碰撞「加速小黃」。

警方指出，這些都是近期北市警方調查假車禍詐財慣犯所使用代稱，提醒民眾如遇有疑似「假車禍」情形，應立即報警調查處理避免受騙。