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兄弟檔伸腳誆壓掌賠償 北市交大教你如何防假車禍詐財

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

類似透過故意碰撞等手法，騙取賠償金或保險理賠的假車禍層出不窮，北市交大透過大數據分析及自動警示功能，2019年迄今，北市警已移送5名疑似假車禍詐欺取財嫌犯，累計製造116件交通事故

北市交大指出，要避免受騙，除了鼓勵駕駛人自行加裝行車影像記錄器之外，並呼籲民眾依據「道路交通事故處理辦法規定，發生道路交通事故如無人傷亡，當場自行和解者，雖可不須通知警方處理，但如對事故發生經過認為可疑，即使情節輕微，仍可報警處理、調查，守護自身荷包及權益。

交大歸納數種假車禍詐騙行為，例如「伸腳哥」，綠燈起步，旁邊機車突然敲車窗，說起步時壓到他的腳；或是在小巷內慢速行駛經過路邊行人時，突然聽見碰撞聲「無影腳」；在路邊開啟車門上車，正要關門時，車門突遭機車碰撞「撞門魚雷」、在安全距離下變換車道，卻遭直行計程車加速碰撞「加速小黃」。

警方指出，這些都是近期北市警方調查假車禍詐財慣犯所使用代稱，提醒民眾如遇有疑似「假車禍」情形，應立即報警調查處理避免受騙。

北市警交通大隊透過道路交通事故E化處理系統，已建置多事故警示功能，例如北市交大比對事故資料發現，近來有一對兄弟檔，騎乘機車在北市士林、大同、萬華區一帶頻繁發生交通事故，經過警方仔細調閱監視器發現，原來機車騎士疑似趁汽車停等紅燈時，騎到旁邊將左腳伸出去碰觸輪胎，至變換綠燈汽車鬆開油門往前滑動時，再敲車窗向汽車駕駛表示遭其輾壓腳掌，索取1000至2000不等的賠償金額，要求受害駕駛人息事寧人，短短1個月就被壓腳掌5次，警方蒐證後以詐欺取財罪嫌移送偵辦。

類似透過故意碰撞等手法，騙取賠償金或保險理賠的假車禍。圖／北市交大提供
類似透過故意碰撞等手法，騙取賠償金或保險理賠的假車禍。圖／北市交大提供

事故 北市 車禍

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