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初五服務不打烊 景點、金融機構「機動派出所」可多利用

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

過年期間民眾為了採買年貨、包紅包，身上都會攜帶不少現金，台中市第三警分局在今年度的加強重要節日安全維護工作期間，就在轄區知名景點、金融機構如樂成宮等，設置「重要節日機動派出所」直到2月17日，有需要的民眾可多加利用。

警方表示，雖然今天已是大年初五，但治安不打烊，提供民眾即時諮詢及第一線服務，為發揮設立機動派出所的最大效益及美意，健康派出所派出警花帶領健康志工團隊，駐紮轄內金融機構，於現場發放護鈔、舉家外出等為民服務宣導單，提醒民眾收妥現金小常識，也讓出入金融機構的民眾增添安全感。

有民眾從員警手中接過宣導單，仔細聆聽悉心叮嚀，甚至打趣地說「像極了愛情」。

第三警分局提醒，近期疫情升溫，民眾年節走春至人潮較多場所，務必戴妥口罩做好防疫措施，同時注意自身財物安全，貴重物品務必隨身攜帶，提防身旁可疑人士，避免讓宵小有機可趁。

台中市第三警分局在轄內景點、金融機構、廟宇等場所，都設有機動派出所，服務到2月17日。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局在轄內景點、金融機構、廟宇等場所，都設有機動派出所，服務到2月17日。圖／第三警分局提供
機動派出所提供諮詢及第一線服務。圖／第三警分局提供
機動派出所提供諮詢及第一線服務。圖／第三警分局提供

疫情 口罩 加利

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