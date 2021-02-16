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騎機車鑽縫隙硬超車 害7旬婦重摔成植物人 判賠1096萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園玉姓機車騎士行經平鎮中豐路橋明知機車專用道狹窄，卻仍企圖鑽縫隙超車，追撞前方騎車年近七旬的劉姓婦人，害她摔車腦部重創，急救後仍變成植物人終身需旁人照顧，刑事部分玉被依過失重傷害判刑6月，民事審酌劉婦傷勢、所需照顧費用等，判玉應賠劉及家屬1000多萬元，可上訴。

檢警調查，玉男2018年7月15日早上7點多，騎機車沿平鎮區中豐路橋往南行駛，當時騎在機車專用道上，貿然超越前方同樣騎車的劉姓婦人，結果兩車碰撞，害劉人車倒地重傷，因腦部受重創、中樞神經毀損，經急救仍變成植物人，終身需人全日照顧，並經法院裁定為受監護宣告之人。

刑事部分，法院已依過失重傷害判玉有期徒刑6月，劉婦的家屬並提附帶民事損害賠償，主張醫藥、看護，精神撫慰金等，對玉一共求償1500多萬元。

玉抗辯稱，對於發生事故部分不爭執，但劉婦當時機車腳踏板堆置剛買的肉類、菜類及物品，寬度已超越把手，堆置鬆散沒有綑牢，影響駕駛人平衡與行車安全，認為她行車違規與事故也有因果關係，也認為現場機車專用道沒畫設禁止超車告示牌，桃園市府交通局也應負連帶賠償。

法院根據桃園市府車輛行車事故鑑定會鑑定意見書、桃園市交通局覆議意見，均認定玉騎車沒和前車保持半公尺以上間隔超越是肇事原因，劉婦沒有肇事因素，法院也認為，玉雖稱現場機車間隔不足半公尺，但他當時為成年人，應有辨別能力可選擇不違規超車，不予採信。 

法院審酌，劉婦遭撞成植物人當時為69歲，平均餘命有18.67年，依相關醫療、後續照顧，以及精神撫慰金150萬元，扣除保險200多萬元，判玉應賠劉996萬247元，另賠劉的2名子女各50萬元，一共1096萬247元。

玉姓騎士鑽縫隙超車，害劉姓婦人摔成植物人，法院判玉應賠劉及家屬1096萬247元。記者曾健祐／攝影
玉姓騎士鑽縫隙超車，害劉姓婦人摔成植物人，法院判玉應賠劉及家屬1096萬247元。記者曾健祐／攝影

植物人 事故 機車騎士

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