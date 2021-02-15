快訊

居檢違規被抓進集中檢疫 台商亂大便尿尿「抗議」

國5紫爆了！時速20用路人哀上不去 恐塞到凌晨3時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

虛擬帳戶被盜 婦一鍵按下貨幣全轉出損失近千萬

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市一名年約45歲的婦人平時習慣透過境外交易所虛擬貨幣帳戶進行投資交易，昨天在登入帳戶時，發現同時有其他人嘗試登入，她按下拒絕鍵，帳戶內的比特幣卻逐筆轉出，購買13筆虛擬貨幣存入其他帳戶，眼睜睜看著帳戶內貨幣被轉出，婦人立刻報警處理，警方獲報後正積極偵辦中。

警方調查，被害婦人聲稱平時以個人行動裝置（手機、平板及筆電）上網，透過境外交易所進行虛擬貨幣交易，不曾以其他介面登入，或提供個人帳號密碼（如Email、虛擬貨幣交易鎖帳號）給他人，但帳戶資料仍遭有心人士以不明方式取得。

昨天該名婦人要登入帳戶時，發現同一時間也有其他人在香港地區嘗試登入帳戶，她在手機介面上按下按鈕拒絕對方的登入，帳戶內的比特幣卻逐筆轉出，並陸續購買13筆ETH、USDT等虛擬貨幣，存入其他帳戶，初估財損近1000萬元新台幣，嚇得該名婦人立刻報警處理。

刑事局統計，今年初至今，全國警察機關已受理46件民眾報案網路銀行帳戶遭盜用案件，犯罪團體發送網路銀行需重新登入的釣魚簡訊或惡意連結，類似手法尤為常見。

由於年節期間再度接獲民眾報案指稱虛擬貨幣交易所帳戶被盜，警方研判詐騙集團專門利用資安漏洞或其他釣魚網頁，取得各類網路金融交易所需的帳號、密碼、交易API金鑰等資料，以此盜取被害人財物。

警方表示，歹徒利用「跨境網路隱匿身分、去中心化難以追查」等特性，今年初已屢次運用「釣魚網站」或其他駭客手法，取得被害人帳戶資料；虛擬資產雖然非屬貨幣，但跨境交易頻繁且資產價格波動大，投資風險高，民眾除謹慎保管個人帳號、密碼，勿點擊不明連結外，更應慎選主管機關核准的機構進行投資，才能盡可能減少損失。

被害人帳戶遭犯罪集團以境外IP登入，操作交易盜取帳戶內財物。記者李隆揆／翻攝
被害人帳戶遭犯罪集團以境外IP登入，操作交易盜取帳戶內財物。記者李隆揆／翻攝

虛擬貨幣 比特幣 詐騙集團

延伸閱讀

漲勢未歇！比特幣盤中逼近5萬美元 再創歷史新高

特斯拉為何大買比特幣？5種潛在理由

Tesla斥資15億買入比特幣 未來還能用比特幣買車

自稱內部人士Reddit用戶 1月已透露特斯拉大買比特幣

相關新聞

「78萬現金忘在公車上」 警及時攔車替糊塗業務尋回錢

年約30歲的莊姓業務員日前因夜深來不及將客戶支付款項存入銀行，隔天一早搭乘大台北公車內湖幹線通勤時，不慎將裝有78萬元現...

男小年夜載失智老母出門 七股納骨堂旁火燒車赫見2焦屍

台南市七股區納骨堂停車場今天上午驚傳火燒車，消防人員獲報趕到現場赫見車內有2具焦屍，經查，2人為81歲母親及64歲王姓大...

自家門前遭人亂停車一招反制 網友：畫面超療癒

一名網友在臉書「爆怨公社」社團發文表示，回到家看到一台灰色轎車停在自家門前，而且車頭凸出，還佔用到在家出路口部分空間，但...

好驚！基隆客運中山高北上3.1公里起火 46人及時逃生

基隆客運一輛載有45名乘客出遊的公車，今天上午11點多行經中高山北上3.1公里處時，車子突然冒出濃煙，車上含司機在內共4...

桃園透天厝火警母女4人受困 14歲少女OHCA搶救恢復心跳

桃園市八德區重慶街一棟透天厝今天上午發生火警，消防隊員據報迅速趕到現場，在二樓救出已經沒有生命跡象的14歲少女，立即以心...

23歲軍人偕妻參加過年聚會 乘友人BMW拋飛遇死劫

彰化和美鎮今天凌晨發生一起死亡車禍，三名友人共乘一輛BMW轎車外出，自撞護欄造成2死1傷，其中坐在右前座23歲詹姓男子是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。