虛擬帳戶被盜 婦一鍵按下貨幣全轉出損失近千萬

台北市一名年約45歲的婦人平時習慣透過境外交易所虛擬貨幣帳戶進行投資交易，昨天在登入帳戶時，發現同時有其他人嘗試登入，她按下拒絕鍵，帳戶內的比特幣卻逐筆轉出，購買13筆虛擬貨幣存入其他帳戶，眼睜睜看著帳戶內貨幣被轉出，婦人立刻報警處理，警方獲報後正積極偵辦中。

警方調查，被害婦人聲稱平時以個人行動裝置（手機、平板及筆電）上網，透過境外交易所進行虛擬貨幣交易，不曾以其他介面登入，或提供個人帳號密碼（如Email、虛擬貨幣交易鎖帳號）給他人，但帳戶資料仍遭有心人士以不明方式取得。

昨天該名婦人要登入帳戶時，發現同一時間也有其他人在香港地區嘗試登入帳戶，她在手機介面上按下按鈕拒絕對方的登入，帳戶內的比特幣卻逐筆轉出，並陸續購買13筆ETH、USDT等虛擬貨幣，存入其他帳戶，初估財損近1000萬元新台幣，嚇得該名婦人立刻報警處理。

刑事局統計，今年初至今，全國警察機關已受理46件民眾報案網路銀行帳戶遭盜用案件，犯罪團體發送網路銀行需重新登入的釣魚簡訊或惡意連結，類似手法尤為常見。

由於年節期間再度接獲民眾報案指稱虛擬貨幣交易所帳戶被盜，警方研判詐騙集團專門利用資安漏洞或其他釣魚網頁，取得各類網路金融交易所需的帳號、密碼、交易API金鑰等資料，以此盜取被害人財物。