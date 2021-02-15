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行車糾紛打不過人 少年深夜糾眾報仇

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市蘆洲一間小吃店昨天深夜傳砍人案，2男1女頭部和背部多處受傷，所幸送醫後無生命危險。警方獲報循線追查，目前已通知涉案的陳姓、蔡姓2名少年到案，另有王姓、翁姓等3名男子正在追緝，全案朝傷害案偵辦中。

據了解，這起傷害案發生在昨天深夜近11時，被砍的2男1女原本在小吃店內喝酒，突然6名男子衝進店內，二話不說就朝3人攻擊。其中，38歲的蔡姓男子被利刃砍傷，身體多處撕裂傷，送醫縫合後無礙，同行飲酒的黃女和梅男則是頭部、背部挫瘀傷。

警方調閱監視器，以車追出涉案的陳姓、蔡姓2名少年，初步調查衝突是陳姓少年騎電動自行車與蔡男發生糾紛，2人在大馬路上扭打。後來，陳姓少年因體型不敵對方逃跑，但隨即找人了蔡姓少年、王姓男子等5人助陣，衝進小吃店內報仇。

警詢時，陳姓少年辯稱是蔡男先動手，朋友才會替他出氣，只是想給對方教訓。

警方表示，陳、蔡2名少年部分，將依傷害罪移請少年法院審理，其餘涉案人士將持續追緝到案。

小吃 電動自行車

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