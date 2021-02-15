「78萬現金忘在公車上」 警及時攔車替糊塗業務尋回錢

年約30歲的莊姓業務員日前因夜深來不及將客戶支付款項存入銀行，隔天一早搭乘大台北公車內湖幹線通勤時，不慎將裝有78萬元現金的牛皮紙袋遺落在公車上，她下車後慌忙報警，熱心員警到場了解後立刻載莊女前往公車總站詢問，並攔截進站公車，才順利尋回遺失鉅款。

轄區西湖派出所警方表示，1月29日上午8時許接獲民眾報案，稱台北市內湖區內湖路一段有民眾遺失現金78萬元，警員尤宗坤獲報到場，發現莊姓女子焦躁不安，來回徘徊在公車站前，遂上前關懷詢問。

從事業務工作的莊女說，前一晚跟客戶收取78萬元交易款項，因來不及存入銀行，才一早帶著大量現金搭車通勤，未料一時疏忽，一下公車才發現現金袋遺留在車上。

因臨近年節，又正值上午交通尖峰時段，上下車乘客眾多，莊女既自責又焦慮，深怕現金被他人取走。尤員一邊安撫莊女情緒，一邊駕車載送莊女趕赴公車總站詢問行車資訊，利用台北市公車資訊系統即時定位，前往內湖區成功路四段大湖公園站前，攔截正要進站的公車。

公車停妥後，莊女立刻上車尋找現金袋，果然在乘坐座位上找到78萬元現金袋，袋內現金未有分毫損失，頓時心情激動，頻頻感謝警方即時協助。