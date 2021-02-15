影／白牌機車騎上台61快速道路 大貨車暖心閃燈示警

有網友今在臉書爆廢公社上傳影片，指上午看見一輛普通機車雙載騎上了台61線的西濱快速道路，因為該路段車輛多、速度快，畫面險象環生，後方有輛大貨車還為此閃警示燈示警。不過，據機車可能經過該路段轄區清水、大甲兩警分局指出，上午未接獲該案，也未曾查獲該車，但會進一步調閱監視錄影了解。

大甲警分局長李建興同時也呼籲，此行為已違反道路交通管理處罰條例第33條，可罰款新台幣3000元到6000元，希望民眾注意自身安全，勿拿生命開玩笑。

據郝姓網友在臉書上指出，白牌機車上快速道路真的滿危險的！上午10點多，他坐在汽車右前座，看到這一幕「覺得震驚」，好險有好心的大貨車在後方閃警示燈。

影片裡，貌似一男一女，兩人共騎一輛機車，頭戴白色安全帽，行駛在狹窄的路肩，後方外側車道有輛大貨車閃燈慢行在後，狀似護駕警告後車。網友議論紛紛，有人覺得違規好危險，但也有人爭執兩輪上快速道路哪裡危險？有人提醒重點是違規，後面有人開始歪樓，叫兩輪的站出來爭取路權。

警方指出，道路交通管理處罰條例第33條第一項第13款規定，進入或行駛禁止通行之路段，可罰款新台幣3000元到6000元，並通機車違反規定駛上快速道路就違反了此規定。