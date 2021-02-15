台中冷氣工廠初四開工放鞭炮不慎 廠房付之一炬

年初四迎財神，許多工廠均趁此時拜拜開工，但也應注意防火。台中市大里區一間鐵皮工廠上午就疑因在開工拜神時，因放鞭炮不慎引起火警，消防人員據報趕抵時廠房火勢很大，不斷冒出濃煙，還波及到停放在工廠裡的汽機車，後來花了40分鐘才將火勢撲滅，所幸並未造成人員受傷，起火原因調查中。

據指出，台中市消防局上午10時21分獲報，指大里區國中路，一間專做冷氣維修的鐵皮廠房，因開工祭拜時燃放鞭炮，因放在一堆的鞭炮不慎引燃，引起火勢，並波及廠房引發更大火勢，需要立即搶救。消防局因此立即派遣大里、國光、十九甲等分隊，出動7輛消防車、25名警消趕赴現場。