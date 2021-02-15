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男小年夜載失智老母出門 七股納骨堂旁火燒車赫見2焦屍
台南市七股區納骨堂停車場今天上午驚傳火燒車，消防人員獲報趕到現場赫見車內有2具焦屍，經查，2人為81歲母親及64歲王姓大兒子，家人說，大兒子從小年夜即載母親出門，並攜帶衣物行李，以為應是外出旅遊，未料今天卻接獲噩耗，實在令人難以置信。
佳里警分局偵查隊長王啟仁指出，調閱監視器發現昨天晚上該白色車輛即在七股區納骨堂周遭繞行，今天上午9時行駛進停車場，沒有可疑車輛跟車，10時32分接獲納骨堂人員通報車上有2具焦屍，初步排除外力介入。
家人表示，母親患有失智、糖尿病，平常由三名兒子輪流照顧，過年期間由大兒子負責照料，住在舅舅工寮，小年夜當天大兒子載著母親出門，並帶著衣物，他們以為只是外出拜年旅遊，結果這幾天失聯，今天卻接到噩耗。
據悉，母親遺體被發現時是仰躺在後座，大兒子則坐在駕駛座，目前調查起火點疑為在前座，警消持續調查中。
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