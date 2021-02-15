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花蓮石梯坪釣客失足落海 身穿救生衣幸運獲救
花蓮縣石梯坪遊憩區今早9時許傳出釣客落海，岸巡人員獲報後派出救生艇前往救援，所幸該名蔡姓釣客穿著救生衣，被救起時意識清楚，無明顯外傷，未就醫就自行離去。
海巡署第9巡防區指揮部今早9時51分許接獲報案，隨即由石梯漁港安檢所派員前往救援，岸巡人員抵達現場時，蔡姓釣客已遭離岸流拉向外海50公尺處，在場岸巡人員二話不說，隨即放下救生艇前往救援，順利將落海釣客拉上艇內。
據悉，蔡男與友人趁春節假期，從南部至石梯坪漁港磯釣，但不幸遭浪捲入海中，所幸蔡男身上穿著救生衣，能在海面上等待救援，經消防人員評估後，因無外傷、意識清楚，未經救護車送醫。
石梯漁港安檢所指出，鄰近安檢所都有設置提供免費借用救生衣服務，呼籲民眾踴躍借用，以確保水域遊憩活動安全。
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