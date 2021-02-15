聽新聞
test
0:00 / 0:00
自家門前遭人亂停車一招反制 網友：畫面超療癒
一名網友在臉書「爆怨公社」社團發文表示，回到家看到一台灰色轎車停在自家門前，而且車頭凸出，還佔用到在家出路口部分空間，但是該台車輛未留下聯絡方式，原PO只能以完美的停車技術「反制」。
原PO在「爆怨公社」中發文表示：「抱歉了！我的破車稍微大台了一點，也稍微寬了一點，您這樣停車，小弟要開進自己的車庫只能這樣了停，偏偏您車上沒留電話，再加上您沒在監理站留聯絡方式，造成110勤指中心也無法聯繫您，那等三天後上班再說囉！」
因此，而原PO將把休旅車停入自家車庫後，僅距離該輛陌生灰色轎車不到5公分的距離，使得這台灰色轎車「進退兩難」，許多網友看到如此停車技術，紛紛大喊「療癒」。也有人留言「這個作法反制我非常喜歡。」「看到後心情特別愉悅。」「想知道三天後車主的反應～」、「技術一拜！讚」、「高手在民間」、「看了真療癒，沒留電話真的很討厭，方便當隨便。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言