快訊

直播／睽違109天新冠「三零」再現？ 陳時中14：00說明

好驚！基隆客運中山高北上3.1公里起火 46人及時逃生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自家門前遭人亂停車一招反制 網友：畫面超療癒

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導

一名網友在臉書「爆怨公社」社團發文表示，回到家看到一台灰色轎車停在自家門前，而且車頭凸出，還佔用到在家出路口部分空間，但是該台車輛未留下聯絡方式，原PO只能以完美的停車技術「反制」。

原PO在「爆怨公社」中發文表示：「抱歉了！我的破車稍微大台了一點，也稍微寬了一點，您這樣停車，小弟要開進自己的車庫只能這樣了停，偏偏您車上沒留電話，再加上您沒在監理站留聯絡方式，造成110勤指中心也無法聯繫您，那等三天後上班再說囉！」

因此，而原PO將把休旅車停入自家車庫後，僅距離該輛陌生灰色轎車不到5公分的距離，使得這台灰色轎車「進退兩難」，許多網友看到如此停車技術，紛紛大喊「療癒」。也有人留言「這個作法反制我非常喜歡。」「看到後心情特別愉悅。」「想知道三天後車主的反應～」、「技術一拜！讚」、「高手在民間」、「看了真療癒，沒留電話真的很討厭，方便當隨便。」

一名網友在臉書「爆怨公社」社團發文表示，回到家看到一台灰色轎車停在自家門前。圖／翻攝自爆怨公社
一名網友在臉書「爆怨公社」社團發文表示，回到家看到一台灰色轎車停在自家門前。圖／翻攝自爆怨公社
原PO將把休旅車停入自家車庫後，僅距離該輛陌生灰色轎車不到5公分的距離。圖／翻攝自爆怨公社
原PO將把休旅車停入自家車庫後，僅距離該輛陌生灰色轎車不到5公分的距離。圖／翻攝自爆怨公社

爆怨公社

延伸閱讀

影／轎車疑失控撞入民宅起火 屋主冒火救出駕駛送醫

屏東枋山發生紅牌重機車與休旅車車禍 重機騎士不治

全國第二個！屏東小夫妻幸運刮中200萬加休旅車

影／台南女開車疑搶快左轉 致2機車騎士連環撞

相關新聞

自家門前遭人亂停車一招反制 網友：畫面超療癒

一名網友在臉書「爆怨公社」社團發文表示，回到家看到一台灰色轎車停在自家門前，而且車頭凸出，還佔用到在家出路口部分空間，但...

好驚！基隆客運中山高北上3.1公里起火 46人及時逃生

基隆客運一輛載有45名乘客出遊的公車，今天上午11點多行經中高山北上3.1公里處時，車子突然冒出濃煙，車上含司機在內共4...

桃園透天厝火警母女4人受困 14歲少女OHCA搶救恢復心跳

桃園市八德區重慶街一棟透天厝今天上午發生火警，消防隊員據報迅速趕到現場，在二樓救出已經沒有生命跡象的14歲少女，立即以心...

23歲軍人偕妻參加過年聚會 乘友人BMW拋飛遇死劫

彰化和美鎮今天凌晨發生一起死亡車禍，三名友人共乘一輛BMW轎車外出，自撞護欄造成2死1傷，其中坐在右前座23歲詹姓男子是...

台南七股納骨堂旁驚傳火燒車 火滅後發現2焦屍

台南市七股區納骨堂附近停車場上午驚傳火燒車，消防人員獲報趕至現場立即拉水線，2分鐘即撲滅火勢，但卻發現車內有2具焦屍，警...

過年朋友聚會開車試車自撞 BMW成廢鐵、釀2死1傷

彰化和美鎮在今天凌晨發生一起自撞死亡車禍，三名友人共乘一輛BMW轎車外出，沒想到車輛疑似車速過快失控撞上護欄，造成2死1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。