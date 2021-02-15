自家門前遭人亂停車一招反制 網友：畫面超療癒

一名網友在臉書「爆怨公社」社團發文表示，回到家看到一台灰色轎車停在自家門前，而且車頭凸出，還佔用到在家出路口部分空間，但是該台車輛未留下聯絡方式，原PO只能以完美的停車技術「反制」。

原PO在「爆怨公社」中發文表示：「抱歉了！我的破車稍微大台了一點，也稍微寬了一點，您這樣停車，小弟要開進自己的車庫只能這樣了停，偏偏您車上沒留電話，再加上您沒在監理站留聯絡方式，造成110勤指中心也無法聯繫您，那等三天後上班再說囉！」