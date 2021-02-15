快訊

直播／睽違109天新冠「三零」再現？ 陳時中14：00說明

好驚！基隆客運中山高北上3.1公里起火 46人及時逃生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

如摩西分海！深坑遊客禮讓救護車 監視器拍到最美風景

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

83歲的簡姓婦人昨天中午跟家人到新北市深坑老街用餐，疑因高血壓發作，突然倒地昏迷，雖家人緊急求助，但救護車一度因為人潮眾多受困，所幸當地派出所員警幫忙開道，遊客也相當配合，現場宛若「摩西分海」一般讓出寬敞道路，才能及時送醫保住性命，救治後已無大礙。

警方表示，深坑老街是新北著名景點，假日人潮眾多，年節走春更是人山人海，車輛難以通行。接獲婦人家人通報後，深坑分駐所所長吳東憲、警員羅暐翰即趕赴現場了解狀況，發現雖救護車有擔架可推行，但人命關天，不容路程耽誤救治黃金時間，於是分頭引導人潮。

吳、羅2人化身救護車的開路先鋒，為救護車開道爭取時間，邊跑邊吹哨，所到之處，人潮自動往道路兩側騎樓移動。此外，也有熱心民眾聽聞哨音和救護車警笛，協助警方引導身旁的人讓道；現場彷彿「出埃及記」摩西分海場景，救護車所到之處，前方立即出現一條寬敞道路。

警方表示，員警一路引領救護車至婦人所在的餐廳，又一路護送救護車離開老街，婦人經醫院搶救後已無大礙。事件能平安落幕，除了員警，也要歸功消防救護人員和所有讓道的暖心民眾。

深坑分駐所所長吳東憲（左）與警員羅暐翰化身救護車的開路先鋒。記者陳俊智翻攝
深坑分駐所所長吳東憲（左）與警員羅暐翰化身救護車的開路先鋒。記者陳俊智翻攝
婦人疑因高血壓發作倒地昏迷，經員警、消防和遊客的通力合作，得以及時就醫保住性命。記者陳俊智／翻攝
婦人疑因高血壓發作倒地昏迷，經員警、消防和遊客的通力合作，得以及時就醫保住性命。記者陳俊智／翻攝

救護車 深坑

延伸閱讀

汽車爆衝伯朗大道田中被網友群嘲 車主親友訴鼻酸原因

八旬婦吃點心哽塞卡食道 送醫急救恢復生命跡象

台中男子死於血泊中胸中刀 警初判自殺

影／台南女開車疑搶快左轉 致2機車騎士連環撞

相關新聞

自家門前遭人亂停車一招反制 網友：畫面超療癒

一名網友在臉書「爆怨公社」社團發文表示，回到家看到一台灰色轎車停在自家門前，而且車頭凸出，還佔用到在家出路口部分空間，但...

好驚！基隆客運中山高北上3.1公里起火 46人及時逃生

基隆客運一輛載有45名乘客出遊的公車，今天上午11點多行經中高山北上3.1公里處時，車子突然冒出濃煙，車上含司機在內共4...

桃園透天厝火警母女4人受困 14歲少女OHCA搶救恢復心跳

桃園市八德區重慶街一棟透天厝今天上午發生火警，消防隊員據報迅速趕到現場，在二樓救出已經沒有生命跡象的14歲少女，立即以心...

23歲軍人偕妻參加過年聚會 乘友人BMW拋飛遇死劫

彰化和美鎮今天凌晨發生一起死亡車禍，三名友人共乘一輛BMW轎車外出，自撞護欄造成2死1傷，其中坐在右前座23歲詹姓男子是...

台南七股納骨堂旁驚傳火燒車 火滅後發現2焦屍

台南市七股區納骨堂附近停車場上午驚傳火燒車，消防人員獲報趕至現場立即拉水線，2分鐘即撲滅火勢，但卻發現車內有2具焦屍，警...

過年朋友聚會開車試車自撞 BMW成廢鐵、釀2死1傷

彰化和美鎮在今天凌晨發生一起自撞死亡車禍，三名友人共乘一輛BMW轎車外出，沒想到車輛疑似車速過快失控撞上護欄，造成2死1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。