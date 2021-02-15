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桃園透天厝火警母女4人受困 14歲少女OHCA搶救恢復心跳

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市八德區重慶街一棟透天厝今天上午發生火警，消防隊員據報迅速趕到現場，在二樓救出已經沒有生命跡象的14歲少女，立即以心肺復甦術急救，緊急送醫，由醫護人員接手搶救，近中午總算恢復呼吸心跳，但仍需在醫院觀察。

消防局上午9點57分接獲這間住宅火警報案電話，隨即調派轄區第一大隊大湳分隊趕往，到場後由賴志忠大隊長擔任指揮官。現場為地上3層樓RC結構建築物，祖孫三代合計6人同住，起火層疑在2樓臥室。

消防、救護隊員到場時2樓已經冒出大量濃煙，火警發生時阿嬤人在外面，父親也先衝出來告訴消防隊員太太和3個女兒還困在屋裡，媽媽帶著大女兒、小女兒到3樓等待救援，2女兒還在2樓臥室沒有逃出來，大家心裡萬分焦急。

賴志忠立即調派隊員進2樓救人，果然在2樓發現屋主14歲的二女兒，但是已經沒有生命跡象（OHCA），隨即急救並上救護車送往聖保祿醫院，沿路不斷以吸呼吸心肺復甦術和氧氣面罩救人，到醫院繼續急救，生命徵象終於恢復正常。

消防隊員另於3樓陽台救出母女3人，火勢在26分鐘內撲滅，總計出動73名隊員，消防車22輛、救護車5輛，消防局中午還在釐清火警原因。

消防、救護隊員到場後迅速搶救。記者鄭國樑/翻攝
消防、救護隊員到場後迅速搶救。記者鄭國樑/翻攝
消防隊員救出三樓受困的屋主女兒。記者鄭國樑/翻攝
消防隊員救出三樓受困的屋主女兒。記者鄭國樑/翻攝
起火點疑在2樓。記者鄭國樑/翻攝
起火點疑在2樓。記者鄭國樑/翻攝

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