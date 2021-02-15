60歲山友在北大武山摔傷 搜救人員先抬下山後吊掛送醫

屏東縣消防局泰武分隊等單位昨晚救援北大武山摔傷山友，先由由搜救人員合力將傷者抬下山到舊登山口，同時申請直升機吊掛救援，今早吊掛後送高雄小港機場，由小港分隊送往小港醫院急救。

屏東縣消防局昨晚接獲報案，指泰武鄉北大武山3.5公里處有一名山友不慎摔傷，無法行走，請求救援。屏東縣消防局派遣第二大隊、特搜大隊、泰武分隊13車24人上山救援，同步請屏東縣警局及林務局人員會同協助。