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23歲軍人偕妻參加過年聚會 乘友人BMW拋飛遇死劫
彰化和美鎮今天凌晨發生一起死亡車禍，三名友人共乘一輛BMW轎車外出，自撞護欄造成2死1傷，其中坐在右前座23歲詹姓男子是職業軍人，原本今年11月就退役，在這場過年聚會中，帶著妻北上一起出席，沒想到發生意外，家屬現場認屍泣不成聲。
這起車禍發生在今天凌晨1點30分和美鎮嘉卿路一段與厚北路口，車輛撞擊力道大，車體幾乎全毀，撞成爛鐵，警方指出，坐在後座的22歲杜男目睹事故發生過程，送醫後嚇得說不出話來。杜男經檢驗有酒精反應，死者則未酒測。
27歲周姓男子駕車自撞，坐在右前座的詹姓男子在撞擊後被拋飛車外，兩人當場沒有呼吸心跳。詹男目前在空軍指揮部服志願役。詹男的雙親接獲惡耗抵達車禍現場認屍指出，兒子昨天下午4點多出門，沒想到發生車禍；兒子高中畢業就當兵，後來簽下志願役，預計今年11月就退伍，過年發生慘劇相當難接受。
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