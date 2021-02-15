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23歲軍人偕妻參加過年聚會 乘友人BMW拋飛遇死劫

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化和美鎮今天凌晨發生一起死亡車禍，三名友人共乘一輛BMW轎車外出，自撞護欄造成2死1傷，其中坐在右前座23歲詹姓男子是職業軍人，原本今年11月就退役，在這場過年聚會中，帶著妻北上一起出席，沒想到發生意外，家屬現場認屍泣不成聲。

這起車禍發生在今天凌晨1點30分和美鎮嘉卿路一段與厚北路口，車輛撞擊力道大，車體幾乎全毀，撞成爛鐵，警方指出，坐在後座的22歲杜男目睹事故發生過程，送醫後嚇得說不出話來。杜男經檢驗有酒精反應，死者則未酒測。

27歲周姓男子駕車自撞，坐在右前座的詹姓男子在撞擊後被拋飛車外，兩人當場沒有呼吸心跳。詹男目前在空軍指揮部服志願役。詹男的雙親接獲惡耗抵達車禍現場認屍指出，兒子昨天下午4點多出門，沒想到發生車禍；兒子高中畢業就當兵，後來簽下志願役，預計今年11月就退伍，過年發生慘劇相當難接受。

彰化和美鎮嘉卿路一段與厚北路口今天深夜1點30分左右發生車禍，造成2死1傷。圖／讀者提供
彰化和美鎮嘉卿路一段與厚北路口今天深夜1點30分左右發生車禍，造成2死1傷。圖／讀者提供
彰化和美鎮嘉卿路一段與厚北路口今天深夜1點30分左右發生車禍，造成2死1傷。圖／讀者提供
彰化和美鎮嘉卿路一段與厚北路口今天深夜1點30分左右發生車禍，造成2死1傷。圖／讀者提供
彰化和美鎮嘉卿路一段與厚北路口深夜發生自撞車禍，現場觸目驚心。圖／讀者提供
彰化和美鎮嘉卿路一段與厚北路口深夜發生自撞車禍，現場觸目驚心。圖／讀者提供
彰化和美鎮嘉卿路一段與厚北路口深夜發生自撞車禍，車輛撞爛如廢鐵。圖／讀者提供
彰化和美鎮嘉卿路一段與厚北路口深夜發生自撞車禍，車輛撞爛如廢鐵。圖／讀者提供

車禍 志願役 事故

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