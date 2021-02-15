23歲軍人偕妻參加過年聚會 乘友人BMW拋飛遇死劫

彰化和美鎮今天凌晨發生一起死亡車禍，三名友人共乘一輛BMW轎車外出，自撞護欄造成2死1傷，其中坐在右前座23歲詹姓男子是職業軍人，原本今年11月就退役，在這場過年聚會中，帶著妻北上一起出席，沒想到發生意外，家屬現場認屍泣不成聲。

這起車禍發生在今天凌晨1點30分和美鎮嘉卿路一段與厚北路口，車輛撞擊力道大，車體幾乎全毀，撞成爛鐵，警方指出，坐在後座的22歲杜男目睹事故發生過程，送醫後嚇得說不出話來。杜男經檢驗有酒精反應，死者則未酒測。