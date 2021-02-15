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影/中市夜店外凌晨酒客叫囂傷警 警開4槍逮2人法辦

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市青海路夜店外，今凌晨有兩派人馬因喝多了，在大街上叫囂。警方據報趕抵處理，但他們並不甩警方喝令，還朝著警方比中指，還有人掏出折疊刀和辣辣水攻擊，造成一名員警手部受傷；警方為制止現場混亂對空連開4槍，並將涉案人等壓制帶回，依傷害、妨害公務罪嫌移送法辦。

據了解，市警第六分局凌晨4時許在該地點執行守望勤務時，發現盧姓男子（26歲）等5人喝的泥醉並有口角糾紛。警員上前了解時，發現盧拿出一把摺疊刀，於是將其制伏，但過程中一警員被劃傷，且在押解他進巡邏車時，另名印姓犯嫌（21歲）也持辣椒水攻擊其他執勤員警。 情況緊急下，員警對空鳴槍4槍控制現場，並將盧等5人帶返派出所。

警訊後，警方將盧、印2人依刑法加重妨害公務罪及傷害罪嫌移請地檢署法辦，受傷員警分別送往台中榮總及林新醫院治療後已無大礙。

警方逮捕傷警2人並查扣刀和辣辣水噴罐。圖/民眾提供
警方逮捕傷警2人並查扣刀和辣辣水噴罐。圖/民眾提供

妨害公務 台中榮總 傷害罪

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