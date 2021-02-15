過年朋友聚會開車試車自撞 BMW成廢鐵、釀2死1傷

彰化和美鎮在今天深夜發生一起自撞死亡車禍，三名友人共乘一輛BMW轎車外出，沒想到車輛疑似車速過快失控撞上護欄，造成2死1傷，由於是三個家庭在彰化團聚，家人得知難以接受，警方初步調查，傷者經檢驗有酒精反應，詳細肇事原因仍待調查。

和美鎮嘉卿路一段與厚北路口今天深夜1點30分左右發生這起車禍，車輛撞擊力道大，車體幾乎全毀，撞成爛鐵，警消到場處理，坐在駕駛座的周男與副駕駛座上的詹男都被拋飛到車外，當場沒有呼吸心跳，坐在後座的杜男則受傷，站在護欄旁等待救援，最後被送往秀傳醫院治療。

初步了解，27歲周姓男子與23歲詹姓男子分別從雲林、台中到和美找22歲杜姓男子，當晚三人開車外出，杜姓男子坐在後座，他指稱開車的是周男，詹男則坐在副駕駛座。

警方指出，車輛外出沒多久就撞上護欄。但有友人指出三人當晚聚會之後相約外出試周男的車，來來回回多趟，沒想到發生意外，過年期間發生憾事，家屬悲痛萬分，詳細肇事原因警方將進一步釐清。

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