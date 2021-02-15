影／新春大賣場保夾竟連夾7娃娃 網友：這台會排長龍

基隆市一名謝姓男子新春期間與女兒到台北一處大賣場玩夾娃娃機，過年娛樂一下，機台註明保夾金額280元，沒想到過了保夾金額後，竟然連續夾了7隻娃娃，直呼新春大驚奇。網友打趣說，這台娃娃機台恐怕會大排長龍了。

謝姓男子說，他們過年到大賣場玩夾娃娃機娛樂一下，這台保夾金額280元，沒想到到了保夾金額後，捉了第一隻後機台並沒有停，當下真的以為是保夾時間自由夾，當然是繼續操作，連續夾了7隻，還有點懷疑保夾時間怎麼那麼久？

謝男表示，夾到第7隻之後，機台停止了，一位自稱負責機台的人來了，告知是機台故障，只能保夾1隻，但他說以為是保夾時間，而且正常操作取物，出了洞口，自然是消費者的，況機台也沒寫故障，自然是繼續操作。

一連夾出7隻發生爭議，最後謝男還他4隻，只拿3隻，台主也接受了，順利解決了，但謝男建議台主，知道機台有這種設定錯誤的時候，不要再讓消費者投幣夾玩，如果一樣有像他們投幣到保夾的，大概也是會繼續操作吧。

貼文在臉書也引發不少網友討論，有網友說，通常機器電眼故障 一般作機台的台主就是認賠了，很少還和客人討價還價的，機台故障並非是人為故意，這台主真不大氣。不過，謝姓民眾以和為貴，認為問題解決了就好。

律師林富貴指出，台主在夾娃機下方只有標示保夾一隻的公告，但是沒有明白標示，卡洞不算及若商品卡洞需台主判斷有無投幣至保夾金額，有無通過電眼，以判斷商品所有權歸屬的字眼，所以保夾一隻，應該是保夾最少一隻而言，消費者如果沒有使用破壞或是其他不正當方法，且台主又無限制消費者繼續夾的標示，不管夾多少隻，商品歸屬消費者所有。

林富貴說，依坊間交易習慣消費者投幣直至機械停止前，都可以夾娃娃，所以消費者在繼續夾娃娃之行為，主觀上沒有不法所有之意圖，且認為該娃娃是消費者投幣正常夾娃娃的戰利品，客觀上屬於消費者並非台主所有，亦非遺失物，所以消費者不會成立竊盜罪或是侵佔遺失物罪。

另外消費者以投幣並夾娃娃的技術獲得7隻娃娃，並非無法律上原因取得利益，所以也不會構成民事上不當得利。

又消費者與台主互相讓步，消費者自願少拿，依契約自由原則，台主又同意，雙方意思表示一致，契約就成立生效。

桃園地院曾有一起保夾連續掉物案例，桃園黃姓男子在夾娃娃機店投幣980元達保夾狀態，過程疑機台故障保夾未解除，黃持續夾了7隻布偶，其中2隻卡洞黃伸手進取物洞拉出，嚴姓業者認為保夾只能抓1個商品，黃沒繼續投錢控告他竊盜；法院認為，黃並未破壞、干擾機台運作，難認黃有竊盜犯意，判他無罪。