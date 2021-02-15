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金門住宅火警伴隨爆炸聲 嚇壞鄰居幸未波及

中央社 / 金門縣15日電

金門縣金湖鎮建華村一間磚造平房今天清晨突然失火，還伴隨爆炸聲響，嚇壞鄰居，消防人員全力阻斷火勢，避免波及周遭民宅，火勢在4時32分撲滅，燃燒面積約100平方公尺。

金門縣消防局金湖消防分隊表示，清晨2時44分，分隊接獲轄內建華村一起住宅火警，出動金湖、金沙車組人員前往搶救。消防人員在途中3公里外就看到火光直衝雲霄，到場時已全面燃燒。

金湖消防分隊表示，現場為磚造一樓平房，平日住有一名房客，起火時立刻衝出房外。現場除大量火煙竄出外，起火建築物內部冒出火焰，伴有爆炸聲響，因現場周遭緊鄰其他民宅，在確認現場無人員受困後，金湖車組人員立即布3條水線進行周界防護。分隊大隊長陳叁奇指揮金沙分隊車組建立水源區以因應長時間搶救，現場成功阻斷火勢。

「碰的一聲，大家就趕快跑出來看，發現整間屋子都燒起來了！」消防分隊表示，鄰居轉述，大家聽到很大聲的爆炸聲響後，都跑出來看發生甚麼事，結果發現這間平房早已整個燒起來。

陳叁奇說，由於房屋內初期有爆炸聲響，且堆放大量雜物及資源回收物資，現場殘火須謹慎處理，現場消防人員以熱顯像儀從外側慢慢往內部搜索，確認沒有爆炸危險後，現場人員進攻深層火點，火勢在4時32分撲滅，燃燒面積約100平方公尺。

陳叁奇說，這次起火建築物全面燃燒，而且周遭緊鄰其他民宅，雖案發時為深夜，所幸金湖、金沙分隊到場迅速，積極搶救，避免火勢擴大。起火原因調查中。

金門縣消防局長王世祿表示，春節期間家族多有聚餐，但防災防火不可鬆懈，應隨時謹記人離火熄，才能在慶祝佳節時避免憾事發生。

爆炸 金門 建築

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