女團員阿朗壹古道健行手肘脫臼 海巡人力抬出送醫

海巡署第六岸巡隊今天表示，一名健走阿朗女性團員昨天失足摔傷，過於疼痛無法完成全程，團員請求協助，經屏東旭海安檢所及第一機動巡邏站東部巡邏組徒步將傷者抬至旭海端出口就醫，並無大礙，診斷為右手肘脫臼。

旭海安檢所接獲阿朗壹古道潘姓稽查員電話通報，第六岸巡隊旭海安檢所、第一機動巡邏站東部巡邏組派員支援，步行約半小時後與女健行者會合，檢視傷患情形確認意識清醒，發現當事人右手受傷，已先由導遊簡易固定，但有體力不支狀況，決定以人力抬出阿朗壹古道到旭海端交由牡丹消防分隊送往恆春旅遊醫院就醫，當事人非常感謝海巡署人員協助。