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撞死流浪狗還嗆聲挨轟 事主靈前下跪上香：我就是畜生

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撞死流浪狗還嗆「畜生」 事主到靈前下跪上香：我就是畜生

聯合新聞網 / 綜合報導
雲林西螺市區初二下午發生一起白色休旅車撞死流浪犬肇逃的事件，駕駛親自到被輾死狗狗的靈堂前下跪上香。圖取自臉書
雲林西螺市區初二下午發生一起白色休旅車撞死流浪犬肇逃的事件，駕駛親自到被輾死狗狗的靈堂前下跪上香。圖取自臉書

雲林西螺市區初二下午發生一起白色休旅車撞死流浪犬肇逃的事件，駕駛沒下車查看還對目擊民眾嗆聲引起公憤，事情鬧大後他數度道歉，昨日親自到被輾死狗狗的靈堂前下跪上香。

一名駕駛休旅車的林姓男子前天在雲林西螺市區疑未注意前方有流浪犬「小黑」正在過馬路，車速未減撞上，事後也未下車察看狗狗狀況，被後方機車女騎士目擊提醒，不料林男回嗆「畜生啦！什麼生命？」便開車揚長而去。

流浪犬小黑遭撞當下還有微弱掙扎，如果第一時間將其送醫，或許還有機會救回小黑的命。圖／翻攝自臉書社團「西螺囝仔」
流浪犬小黑遭撞當下還有微弱掙扎，如果第一時間將其送醫，或許還有機會救回小黑的命。圖／翻攝自臉書社團「西螺囝仔」

目擊女子將整段過程的照片公開發文在臉書社團，引起網友公憤，來自北部的動保人士也驅車南下協助搜證，並向警方及雲林縣政府動植物防疫報案。事件延燒後林男昨天發出約600字道歉文，並願意支付小黑的火化費用，希望網友原諒。但網友不領情，認為林男道歉沒誠意，他再次道歉表示已向警方投案，希望別公審其家人。

新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎在臉書貼出林男到小黑靈前下跪上香的影片，他說對林男的言行感到憤怒，叫他一定要出面對壓死的孩子道歉，壓死狗後的一言一行都是最壞的生命教育，林男也說「自己的行為就是畜牲。」

邵柏虎說流浪動物的命也是生命，不該被當作垃圾看待，必須給予尊重。要求林男將行車記錄器資料都提供給警方，並承擔所有罰責，也要他去雲林縣動植物防疫所做社會公益。邵柏虎表示被輾死的狗根本死不瞑目，所以他叫肇事者來道歉，最後狗狗終於闔上眼睛。

休旅車 流浪犬

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