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影／轎車疑失控撞入民宅起火 屋主冒火救出駕駛送醫
31歲莊姓駕駛今清晨5時31分許，駕駛自小客車行經冬山鄉義成路一段時，疑似失控撞入該路段33號民宅，民宅屋主聽聞巨響下樓，見轎車陷入火海，不顧大火救出受困莊男，幸莊男未被火勢波及，但右大腿受撞擊變形，意識不清，現已送往醫院急救，詳細車禍原因正待釐清。
宜蘭縣消防局今清晨5時10分許獲報，派出冬山、羅東等救災車輛前往救火，火勢約在5時25分控制，未波及其他民宅。
警消調查，駕駛該車的莊男，行經該路段時，車輛疑似先撞擊路牌後，再撞入該路段33號民宅，強大撞擊力瞬間讓車輛起火。
屋內熟睡的屋主聽聞巨響後下樓，見駕駛受困，且車輛竄火，協助拉出受困駕駛，幸莊男未收火勢波及燒傷，但右大腿變形嚴重，頭部外傷，意識不清，現已送往羅東博愛醫院急救，詳細車禍原因正由警方釐清。
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