八旬婦吃點心哽塞卡食道 送醫急救恢復生命跡象
彰化縣秀水鄉某安養機構的八旬梁姓住民今天下午吃點心，不慎卡在食道無法嚥下，機構人員急忙通知119救護車送到彰化基督教醫院，急救約半小時恢復心跳但初期意識模糊，醫師安排梁婦住院觀察。
87歲梁婦下午4點半在安養機構吃點心時哽塞食道，機構人員發現她無法呼吸臉色發白，急叩救護車送醫救治，到院時沒呼吸心跳，急診醫護人員插管時發現上呼吸道阻塞，抽出大量綠色與褐色食物碎渣，插管急救後恢復生命癥象。彰基醫師研判梁婦發生異物哽塞的當下，機構人員可能先挖出她口中食物，可是無法催吐出先前嚼碎吞下並阻塞呼吸道的食物。
彰基急診觀察室主任倪渟淵指出，老人若失智或退化，常常發生異物哽塞的狀況，最正確的處理方法是立刻停止進食老人如果仍有呼吸，有的會激烈咳嗽；有的會漸漸呼吸困難、咳嗽無力、臉色發紫而進入完全哽塞，處理方法是讓患者彎腰低頭，用力咳嗽，咳出異物，若實在咳不出，可能異物已掉入支氣管，應立即送醫，切記不能用拍背法，避免讓異物掉入氣管更深處。
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