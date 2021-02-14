八旬婦吃點心哽塞卡食道　送醫急救恢復生命跡象

彰化縣秀水鄉某安養機構的八旬梁姓住民今天下午吃點心，不慎卡在食道無法嚥下，機構人員急忙通知119救護車送到彰化基督教醫院，急救約半小時恢復心跳但初期意識模糊，醫師安排梁婦住院觀察。

87歲梁婦下午4點半在安養機構吃點心時哽塞食道，機構人員發現她無法呼吸臉色發白，急叩救護車送醫救治，到院時沒呼吸心跳，急診醫護人員插管時發現上呼吸道阻塞，抽出大量綠色與褐色食物碎渣，插管急救後恢復生命癥象。彰基醫師研判梁婦發生異物哽塞的當下，機構人員可能先挖出她口中食物，可是無法催吐出先前嚼碎吞下並阻塞呼吸道的食物。