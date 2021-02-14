失智翁出門拜年迷航8小時 吉安警積極尋人送回家

花蓮一名輕度失智的黃姓老翁，初一下午告訴家人出門訪友，獨自騎車外出，直到深夜近11時仍未返家，妻子著急請求警方尋人，警方發動協勤民力找人，半個小時後在人煙稀少的向陽山步道，發現正牽著機車往山上走的老翁，將他平安送回家。

75歲的黃姓老翁家住吉安鄉，初一下午2時出門後音訊全無，手機也沒人接聽，他的妻子非常擔心，深夜近11時到吉安警分局稻香派出所報案，請求警方協助。

警方先調閱路口監視器，發現黃姓老翁出門後，騎著機車在街頭亂晃，懷疑老翁可能因失智找不到回家的路，初步掌握可能的行車動向後，即發動協勤民力，攜帶照明設備做地毯式搜索。

警方同時持續撥打黃姓老翁手機，經過30分鐘後，手機終於接通，一名年輕男子接過電話，表示自己住在向陽山步道附近，看見老翁獨自牽著機車往山上走，覺得有異上前關心。

這名男子表示，老翁說不清楚自己身分，只說自己的車子故障了，請他幫忙發動，他試了幾次仍發不動，正好這時候警察打電話來，才知道老翁找不到回家的路。警方問清楚老翁所在位置，立即找來小貨車前往將老翁連人帶車送回家。

警方表示，經查老翁一出家門就忘了回家的路，漫無目的在街頭亂晃，迷航約8小時後，約深夜10時許在向陽山區步道騎車自摔，臉部擦傷，車子發不動，但老翁仍牽車朝山區前進，幸好熱心男子發覺有異主動攔下關心，才能順利找到人。