感念高山警協助脫困 2戶遊客初二「回娘家」送謝禮

海拔兩千多公尺的花蓮新城警分局合歡派出所，農曆春節假期傳出溫馨故事。分別住在高雄、台中的賴姓夫妻和林姓男子，大年初二不約而同帶著伴手禮回到合歡派出所，感念去年在山上受到警察協助才能脫困。

高雄的賴姓夫妻昨天下午手提禮品，踏入合歡派出所。從事教職的賴姓男子略帶靦腆地說，去年1月下旬他們上山一遊，卻因天候惡劣，受困合歡山松雪樓，11歲的女兒還出現疑似高山症的症狀。

賴姓男子表示，當下非常無助向警方求援，合歡派出所警員呂小平在深夜冒險前往，將女兒送下山，幸好警方的即時救援，讓女兒平安脫險。為了感念這分恩情，昨天與妻女利用春節假期重回合歡山，準備名產送給警方表達謝意。正好呂小平人在所內，賴姓男子親口說聲謝謝，完成一年來的心願。

警方表示，賴老師一家離開不久，又有來自台中大里的林姓男子與妻子登門。他告訴警方，去年10月中旬騎機車上山，車子拋錨受困大禹嶺，合歡派出所員警賴彼得前往協助，將人車載回派出所，檢查發現是機車啟動器太老舊而故障。

因為林姓男子想要自己動手修理，員警幫他做了一面攔車的紙牌，讓林姓男子順利搭乘順風車下山，買齊修車所需的材料後，隔天再搭客運上山，自己動手修好，車子重新啟動。

林男脫困後，警方請他在派出所吃了泡麵、咖啡，解飢提神再上路。在鐵工廠工作的林男感謝警方協助，當時就表示會送上工廠生產的鋸子，讓警方未來協助旅客道路救援時更添利器。

信守承諾的林男，春節與妻子相偕騎機車環島，並特地規畫行程到合歡派出所，送上一把手工鋸和備用鋸片，他並說，這把鋸子專門外銷，品質非常好。