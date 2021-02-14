流浪狗收編成關廟消防隊犬 呆萌模樣成宣導幫手
狗狗是人類最忠誠的朋友，有時候同樣也是我們生活中、工作時的好夥伴。台南市關廟消防隊收容流浪狗，收編成為消防隊隊犬，狗狗取名為波比，發音也有台語保佑之意，春節期間關廟消防隊舉辦防火宣導，波比深受大小朋友歡迎。
台南市關廟消防隊去年夏天車庫旁多了一隻來躲雨的流浪狗，最後被收編成為消防隊隊犬，狗狗取名為波比，發音亦有台語保佑之意，模樣無辜可愛的波比不僅深得關廟警義消同仁的喜愛，平時消防車輛出勤時，波比也會在車庫前等候車輛返隊，為消防隊陽剛形象帶來溫暖柔和一面。
為配合消防署的119消防節活動，台南市政府消防局第五大隊關廟分隊於1月下旬開始，在關廟轄內一連舉辦兩場119擴大防災宣導活動。分別是關廟區公所春節揮毫宣導及關廟山西宮新春宣導，關廟消防隊出動全員前往宣導，隊犬波比也一併加入宣導行列，成為最吸睛的宣導利器。
分隊特地設計波比專屬防火宣導海報，並由本尊到場宣導，現場民眾看到海報及狗狗紛紛表示新鮮有趣，並引起民眾熱議，現場互動良好，充分達到宣導效果。
因適逢農曆新年期間關廟分隊配合關廟公所年前新春揮毫，山西宮廟宇宣導，進行擴大防災宣導。各場宣導活動現場民眾反應熱烈，更藉由有獎徵答活動中互動提升民眾自我防災意識。因應疫情期間，分隊同仁更不忘提醒民眾，外出要戴口罩，也要同時注意居家以及自身的安全，避免災害的發生。
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