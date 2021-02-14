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直播主疑情感糾紛被押走付贖金獲釋 警方：依法偵辦

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市21歲唐姓直播主疑捲入感情糾紛，上月21日遭人從安平區一家超商前被押走，涉嫌拘禁在安南區某民宅毆打，唐疑交出60萬元現金並簽下250萬元本票，23日獲釋，警方於本月初展開蒐索， 查扣改造長槍一把及手槍3把，並傳喚林等6名男子到案，警懷疑還有其他共犯，全案依恐嚇取財、槍砲和妨害自由等罪嫌偵辦。

據了解，涉案林及蘇姓男子以唐姓被害人睡了友人前女友為由，1月21晚間9點多，在安平區健康三街一家超商前將唐押走後，拘禁在安南區某民宅，期間林等人要求唐付出現金放人，唐表示沒有那麼多錢，後來交出60萬現金並簽下250萬元本票後獲釋。唐平日從事網路行銷工作，當事女子目前在特種行業上班。

案發後，唐向轄區台南市警四分局報案，市警四分局偵查隊和台南市刑警大隊組成專案小組，2月9日前往安南區唐遭拘禁地點，查扣改造長槍一把及手槍3把，同時鎖定林和蘇姓男子等6人涉案，傳喚林等6人到案。但林等人否認涉案，警方懷疑另有其他同犯，全案 依恐嚇取財、槍砲和妨害自由等罪嫌擴大偵辦。

唐姓直播主遭人押走付出現金獲釋。圖／本報資料照片
唐姓直播主遭人押走付出現金獲釋。圖／本報資料照片

恐嚇 超商 直播主

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