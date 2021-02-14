網路正義哥爆屏東傳虐童案 屏東社會處：已緊急安置

網路正義哥徐奕今在臉書直播爆料，屏東發生虐童案件，他拿出男童臀部、腳遭打傷照片，透過電話與男童的生父連線，男童生父指，孩子遭生母與生母的同居男友家暴，希望將孩子帶回，屏東縣府社會處指出，當時孩子受傷，緊急安置，後續會再請社工評估是否由家屬帶回照顧，一切依程序受理。

警方指出，一切依家暴案件程序受理通報，並聲請保護令。徐奕今在臉書直播爆料，屏東發生虐童案件，透過電話與男童生父電話連線，男童生父指出，8歲的兒子遭生母與生母同居男友打傷，生父稱，他希望將孩子帶回，遭社會處緊急安置。

社會處指出，生父住在外縣市，社工當下無法了解相關家庭狀況評估，加上當天爭執衝突大，孩子有受傷，先採取緊急安置，年後會在再請當地家防中訪視，評估是否讓生父帶回照料。