糊塗男忘記停車位置 員警陪他走2小時才找到機車

43歲湯姓男子騎車到台北市松山區參加友人聚會，將車停在民生東路上，聚會結束搭計程車回家，隔天回現場取車發現車不見，他報案請警方幫忙找，警方徒步幫他找了2個小時，才發現是他記錯停車位置。湯男最後向警方道謝，也自認抱歉。

松山分局民有派出所警員雷長興、林姿儀本月接獲報案，一名湯姓男子稱他機車不見，他住在新北市中和區，因到台北跟友人聚會，當時將機車停在民生東路三段附近，聚會時有飲酒搭計程車回家，今天來取車發現機車不見。

警員林姿儀先巡視周邊有無湯男的機車，不過未找到，也查不到湯男的機車有被拖吊紀錄，認為是湯男記錯停車位置。警員雷長興再陪湯男途步擴大範圍尋車，2小時後在復興北路巷內找到湯男的機車。