春節期間老翁騎機車摔倒 南警即刻救援

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市安平區安平老街，是許多民眾外出散心走春首選，年近8旬周姓老翁騎機車行經安北路與古堡街口時，一時頭暈目眩摔倒在現場，員警巡邏發現老翁臉部受傷坐在路邊，通知醫護人員到場協助後，老翁已無大礙，聯絡家屬帶回家照顧。

79歲周姓老先生，昨天下午3點騎機車從安南區住處外出，行經安平區安北路與古堡街口時，感覺頭暈目眩摔倒在現場，台南市警四分局安平派出所副所長莊宏全、警員邱志光，在執行巡邏勤務時發現老翁臉部受傷且端坐路邊，經仔細詢問才發現，老翁遠從安南區獨自騎車至安平老街享受年節氣氛。

由於周本身患有慢性疾病，導致騎車時一時頭暈目眩摔車，並經由路人攙扶下端坐路邊休息，經警方通知醫護人員到場協助後，老翁已無大礙，警方通知家屬帶回家中照顧。

台南市警四分局分局長蔡進閲呼籲民眾，家中長輩若有罹患高血壓或糖尿病等慢性疾病，切勿讓其獨自外出，以免發生意外。

周姓老翁騎機車在路邊摔倒，警員上前關懷。圖／讀者提供
周姓老翁騎機車在路邊摔倒，警員上前關懷。圖／讀者提供

老翁 醫護人員 老街

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