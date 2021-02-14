嘉義14歲少年深夜無照騎車外出 疑失速自撞亡家人崩潰

嘉義縣鹿草鄉縣道163今天凌晨1時許發生一起自撞車禍，警方獲報後前往現場處理，但年僅14歲的王姓騎士無生命跡象、未送醫；少年父母接獲通知崩潰，表示當時家人都已入睡不知孩子為何外出，已到場處理後事。

警方初步調閱目擊者行車記錄器發現，該名少年疑似車速過快，在縣道163竹子腳往鹿草方向21.9公里彎道路段失控撞上路邊電線桿，王男因未戴安全帽，加上當時撞擊力道不小，頭部破裂當場死亡。

警方指出，王姓少年無照騎機車，父母到場時表示，不知孩子為何深夜外出；由於報案人行經該處時也未發現有其他車輛，研判少年是獨自一人騎機車外出，未結伴同行。