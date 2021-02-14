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影／東北角釣魚2人受困海面礁岩 直升機吊掛救人
3名男子到新東北角貢寮鯨魚碼頭附近海面的礁岩釣魚，今早想回岸上時，第1個人順利跳躍礁岩回到岸邊，第2人跳躍時落海，還好爬上小礁石保命，最後1人不敢再跳，待在礁岩待援。警、消和海巡單位獲報前往救援，2人最後由空勤總隊直升機吊掛，成功救回，都無大礙。
今早6點45分傳出有3名釣客在台2線指標91公里、四季灣旁九孔池海岸受困，警、消和海巡單位都前往現場設法救援，發現2人待援的礁岩距離陸地約10公尺，由於當時海浪大，船艇無法靠近，搜救人員只能先提供繩索防護。
據了解，廖姓、詹姓和汪姓男子到海邊釣魚，3人都有穿救生衣。今天早上3人一路跳躍海面礁石，想返回岸邊途中，第1人順利跳過礁石上岸，第2人在跳礁石時不慎落海，所幸及時爬上一旁另一塊小礁石。另1人見狀，待在原來的礁石，不敢再往前跳。
空勤總隊直升機上午8點15分抵達，分2次吊掛，20分鐘後將2名受困礁岩男子都吊掛到鯨魚碼頭岸邊脫險。
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