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6旬翁肚子餓出門覓食卻迷失 警獲報案伸出援手

聯合報 / 記者陳夢茹／即時報導

桃園市八德區13日中午12點多接獲民眾報案稱，超商外有名老翁疑似迷路，不斷在附近徘徊，巡邏員警便上前瞭解情形，不料老翁的確不記得住家位置，警方趕緊利用警用電腦，獲取老翁資訊並平安送其返家。

八德警分局廣興派出所警員盧明忠、邱淑慎，2人昨天中午12點在轄區巡邏時，接獲民眾報案稱在八德區建國路6百多號超商附近，有名老翁疑因精神狀況不佳而迷途。警方表示，老翁無法清楚表達家中地址，只說因為肚子餓才出門買東西，疑似有失智的狀況，無法找到回家的路。

警方先向老翁耐心詢問，從聊天過程中拼湊出有用資訊，再利用M-police警用小電腦確認該名老翁姓吳，年約6旬，住在介壽路二段490巷附近，為不讓其家人擔心，便以警車載老翁返家。

警方呼籲民眾，家中如年長者或精神狀況不佳者常有走失情事發生時，可申請佩戴防走失愛心手環或在常穿衣著製作聯繫方式，也可以將每天穿著做拍攝記錄，以防若不慎走失時，讓警方迅速查詢比對，第一時間通知家人帶回團圓。

桃園市八德區13日有名六旬男子，因肚子餓出門買東西，卻疑似因失智而不記得回家的路，警方趕緊用警車載其回家。圖／八德警分局提供
桃園市八德區13日有名六旬男子，因肚子餓出門買東西，卻疑似因失智而不記得回家的路，警方趕緊用警車載其回家。圖／八德警分局提供
桃園市八德區13日有名六旬男子，因肚子餓出門買東西，卻疑似因失智而不記得回家的路，警方趕緊用警車載其回家。圖／八德警分局提供
桃園市八德區13日有名六旬男子，因肚子餓出門買東西，卻疑似因失智而不記得回家的路，警方趕緊用警車載其回家。圖／八德警分局提供

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