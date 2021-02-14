6旬翁肚子餓出門覓食卻迷失 警獲報案伸出援手

桃園市八德區13日中午12點多接獲民眾報案稱，超商外有名老翁疑似迷路，不斷在附近徘徊，巡邏員警便上前瞭解情形，不料老翁的確不記得住家位置，警方趕緊利用警用電腦，獲取老翁資訊並平安送其返家。

八德警分局廣興派出所警員盧明忠、邱淑慎，2人昨天中午12點在轄區巡邏時，接獲民眾報案稱在八德區建國路6百多號超商附近，有名老翁疑因精神狀況不佳而迷途。警方表示，老翁無法清楚表達家中地址，只說因為肚子餓才出門買東西，疑似有失智的狀況，無法找到回家的路。

警方先向老翁耐心詢問，從聊天過程中拼湊出有用資訊，再利用M-police警用小電腦確認該名老翁姓吳，年約6旬，住在介壽路二段490巷附近，為不讓其家人擔心，便以警車載老翁返家。