台中男子死於血泊中胸中刀 警初判自殺

台中市一名30歲男子今天凌晨被發現倒在轎車旁血泊中，胸中和下巴有刀傷，被發現時已無呼吸心跳，送醫急救不治。 圖／ingimage 今年是大年初三，台中市一名30歲男子今天凌晨被發現倒在轎車旁血泊中，胸中和下巴有刀傷，被發現時已無呼吸心跳，送醫急救不治，警方初判是自殺，正追查原因中。

台中市消防局今天凌晨3點55分獲報，台中市北屯區太原路三段和祥順路二段的交叉路口，有人倒在路邊，急需救護，派遣東山分隊，出動救護車1輛、人員2名到場，30歲男子已無生命跡象，送往國軍803醫院急救不治。

警方表示，路人報案，有人倒在路邊，汽車引擎發動中，男子倒在駕駛座旁的路上，救護員到場發現是創傷OHCA，胸部撕裂傷，他胸部和下巴有刀傷。

警方表示，男子是車主，車門和車內有疑似他的血掌印，駕駛座有鞋子和一綑繩子，副駕駛座有一把刀子，警方初判，車內無人進出跡象，應是自殺案。

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