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南市台江大道又傳車禍 小貨車自撞電線桿1傷

聯合報 / 記者黄宣翰/台南即時報導

台南市安南區台江大道二段本月2日發生6死重大車禍，今天約凌晨零點17分同一路段發生小貨車失控撞上對向車道電線桿，60歲蔡姓男駕駛一度受困駕駛座，蔡腿部受傷，經消防人員救出送安南醫院治療。

台南市安南區台江大道二段和工明二路附近，2月2日深夜11點多發生一輛銀灰色轎車自撞工廠警衛亭，車上3男3女送醫不治。

事隔約12天，今天凌晨一輛小貨車由西向東，行經台江大道二段自撞電線桿，和上次6死車禍地點相距只有約20公尺。消防人员說，剛接到報案與2日車禍幾乎同一地點，心裡毛毛的，到埸發現這次車禍駕駛脚部受傷，意識清楚，是不幸中大幸。

蔡的家人在車禍發生後到場，聯繫拖吊車移走小貨車，她說先生吃藥後可能精神不濟失控撞上電線桿，脚部受傷。

台南市安南區台江大道二段發生小貨車自撞電線桿意外。記者黄宣翰/攝影
台南市安南區台江大道二段發生小貨車自撞電線桿意外。記者黄宣翰/攝影
台南市安南區台江大道二段發生小貨車自撞電線桿意外。記者黄宣翰/攝影
台南市安南區台江大道二段發生小貨車自撞電線桿意外。記者黄宣翰/攝影

車禍 台江 車道

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