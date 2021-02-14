南市台江大道又傳車禍 小貨車自撞電線桿1傷

台南市安南區台江大道二段本月2日發生6死重大車禍，今天約凌晨零點17分同一路段發生小貨車失控撞上對向車道電線桿，60歲蔡姓男駕駛一度受困駕駛座，蔡腿部受傷，經消防人員救出送安南醫院治療。

台南市安南區台江大道二段和工明二路附近，2月2日深夜11點多發生一輛銀灰色轎車自撞工廠警衛亭，車上3男3女送醫不治。

事隔約12天，今天凌晨一輛小貨車由西向東，行經台江大道二段自撞電線桿，和上次6死車禍地點相距只有約20公尺。消防人员說，剛接到報案與2日車禍幾乎同一地點，心裡毛毛的，到埸發現這次車禍駕駛脚部受傷，意識清楚，是不幸中大幸。