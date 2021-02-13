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影／台南女開車疑搶快左轉 致2機車騎士連環撞

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

「哇！」台南市41歲林姓女子今天中午11時15分駕駛休旅車，沿永康區中華路南下，未待左轉燈亮起，即左轉大橋一街口，致對向沿中華路由南向北，31歲許姓男子、38歲鍾姓女子兩名機車騎士閃避不及陸續衝撞上來，而許當場彈飛，右腳掌骨折，鍾女僅輕微擦挫傷，肇事原因警方進一步釐清。

警方調查，林女等3人持照正常，且酒測值均為零。林女未受傷，許右腳掌骨折意識清楚，由救護車送往永康奇美醫院治療，鍾女左膝輕微擦挫傷。

永康區中華路與大橋一街口發生一起汽機車交通事故，一輛黑色休旅車沿中華路南下，要左轉大橋一街口時，一輛機車沿中華路北上，失速撞擊休旅車右前車頭，騎士當場彈飛，機車全毀，路過轎車行車記錄器拍下事發經過。

永康警分局表示，調閱路口監視器發現，中華路、大橋一街口設有左轉專用號誌，但案發時，黑色休旅車疑因看到北上車道阻塞、路口淨空，沒有等待左轉號誌亮燈，就搶先左轉，導致機車煞車不及而撞擊。警方強調，肇事原因仍待進一步釐清。

台南市永康區一輛黑色休旅車沿中華路南下，要左轉大橋一街口時，一輛機車沿中華路北上，失速撞擊休旅車右前車頭，騎士當場彈飛，機車全毀。記者邵心杰／翻攝
台南市永康區一輛黑色休旅車沿中華路南下，要左轉大橋一街口時，一輛機車沿中華路北上，失速撞擊休旅車右前車頭，騎士當場彈飛，機車全毀。記者邵心杰／翻攝
警方調查，林女等3人持照正常，且酒測值均為零。林女未受傷，許右腳掌骨折意識清楚，由救護車送往永康奇美醫院治療，鍾女左膝輕微擦挫傷。記者邵心杰／翻攝
警方調查，林女等3人持照正常，且酒測值均為零。林女未受傷，許右腳掌骨折意識清楚，由救護車送往永康奇美醫院治療，鍾女左膝輕微擦挫傷。記者邵心杰／翻攝

休旅車 骨折 事故

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