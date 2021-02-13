台南百貨公司涉侵占皮夾 70歲阿伯到案辯稱怕被人拿走

台南市28歲陳姓女子昨晚到新光三越台南新天地小西門B1用餐，不慎遺落一只名牌皮夾在休息區坐椅上，裡面還有現金2萬多元及多張信用卡。她返家後才發現皮夾遺失，調閱監視器後發現一名戴著鴨舌帽、穿白襯衫的阿伯拿走皮夾，報警處理。

警方調閱監視器以車追人，找到70歲黃姓男子到案說明，歸還該皮夾，他辯稱，怕皮夾被拿走才代為保管。警方依侵占罪嫌函送法辦。

台南市警二分局調查，民眾報案時，店家已經打烊，安管人員也已經下班，今天重返現場，逐層調閱監視器，釐清嫌犯離開路徑。

根據監視器畫面，年約60多歲男子發現皮夾後，先環顧四周，見無人注意後，緩緩坐在長板凳上，用左手把皮夾挪到身後，佯裝鞋子進沙脫鞋，再趁機把皮夾放到褲子背後，得手後隨即離開，整個過程僅約3分鐘。