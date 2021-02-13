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Lexus男開車撞狗竟冷血罵「畜生」 網友暴怒：會有報應

聯合新聞網 / 綜合報導

一名男子開車撞傷狗後，不僅沒下車查看，還直接開車揚長而去。圖／取自爆廢公社二館
一名男子開車撞傷狗後，不僅沒下車查看，還直接開車揚長而去。圖／取自爆廢公社二館

常有人說「台灣最美的風景是人」，但當真是如此嗎？有人在臉書揭露一名男子開車撞傷狗後，不僅沒下車查看狗的狀況，甚至直接揚長而去，冷血舉動讓網友們氣得大罵「肉搜他」、「會有報應的」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO文，她表示看到一名男子開著Lexus休旅車直接將狗輾過去，原PO見狀立即衝上前告知車主撞到狗，不料Lexus男竟一臉不屑轉頭就罵「畜生啦」，一旁路人見狀看不下去直呼「這是狗命欸」，想不到Lexus男冷回一句「什麼命」後逕自將車開走。

Lexus男冷血行徑曝光後引起網友公憤，眾人紛紛表示「傻眼⋯大過年的為什麼要這麼殘忍啊」、「肉搜他」、「可惡至極」、「狗的命就不是命？」、「狗狗希望你不痛」、「人在做天在看，會有應得的後果的」。

雖然網友一面倒撻伐Lexus男，但也有不同聲音，「狗狗沒綁繩真的很危險」、「應該要把狗綁好，過年車多真的很危險」，還有人表示單從原PO的影片、照片難以還原事情經過，即使Lexus男態度不佳，若能公開事情的始末更有助於還原真相。

另外，許多人擔憂遭撞的狗狗傷情，對此有網友表示被撞的狗狗不幸往生，已經請相關團體幫忙善後。

根據動保法規定，撞到動物時主觀上若有「故意」或「過失」致受傷害，依法可處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰，將視肇事情況對肇事者究責。

Lexus 動保法 休旅車 爆廢公社

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